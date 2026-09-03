Cambios en los próximos comicios

Tras la última reforma, el futuro secretario electoral de Santa Fe deberá tener acuerdo legislativo

Hasta el momento, el titular del organismo correspondía al personal de carrera. A partir de 2028, el cargo será político y tendrá que aprobarlo el parlamento. Será a propuesta del gobernador, y su permanencia será equivalente a la del mandatario que lo designe.