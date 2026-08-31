La asunción de Diego Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia marcará un punto bisagra en el marco del proceso de renovación del máximo tribunal que planificó desde el inicio de su gestión el gobernador Maximiliano Pullaro; y fue consumando en la medida en la que avanzó su mandato. Esto es porque, por primera vez, serán más los ministros nuevos que los pertenecientes a la integración anterior.
Momento bisagra en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe
El viernes, asumirá Diego Maciel como nuevo ministro. Lo hará en reemplazo de Eduardo Spuler, cuya renuncia opera este martes. A partir de esta incorporación, el máximo tribunal atraviesa el ecuador de su reconfiguración, y tendrá cuatro ministros nuevos sobre siete. La Casa Gris, a la expectativa.
Maciel es una figura que proviene del radicalismo; fue un hombre de confianza de Carlos Fascendini y lo es también de Felipe Michlig. Reemplazará a Eduardo Spuler. Ya se produjeron otros relevos en el Tribunal: el de María Angélica Gastaldi y el de Mario Netri. Las renuncias dieron lugar a la incorporación de Jorge Baclini y Margarita Zabalza, en tanto que un tercer ministro (Rubén Weder) se sumó a partir de la creación de un séptimo lugar, tras la reforma judicial sancionada recientemente.
Quiebre
Sin embargo, la llegada de Maciel a la Corte es de singular importancia para el Poder Ejecutivo porque a partir de su incorporación, el Tribunal estará ya en el punto de inflexión de la nueva composición, y eso podría ser un factor a considerar en la definición de temas sensibles para la Casa Gris.
Un ejemplo es el reciente pronunciamiento de la Corte sobre la ley de Emergencia Previsional. Con la actual composición, el gobierno sufrió el revés de que se declarase inconstitucional el artículo que establece topes para los haberes, y derivó al fuero contencioso administrativo la discusión sobre el "aporte solidario" tanto de activos como de pasivos. En ambos casos, la diferencia fue un voto; en ambos, Spuler (desde el viernes, reemplazado por Maciel) se inclinó por las posturas que no le eran afines al gobierno.
Es más, a partir de la misma resolución sobre el tema previsional, la provincia aguarda que la Corte se expida (y la declare admisible o no) sobre la presentación del recurso extraordinario contra el fallo. Éste es el paso requerido para acudir ante la Corte nacional. En caso que la presentación sea rechazada, la Provincia tiene la posibilidad (y la decisión) de acudir directamente ante el Máximo Tribunal de la Nación, con un recurso de queja. Pero para la respuesta al escrito, sería la clave la nueva composición de la Corte.
Los ministros tenían previsto celebrar este lunes el Acuerdo que habitualmente se realiza los martes; operaría como despedida a Spuler, antes de que se materialice su renuncia prevista para el 1° de setiembre.
Agenda
Fuera del recambio en la Corte, el gobierno provincial concentra sus energías en la organización de los Juegos Suramericanos 2026, que comenzarán a disputarse en la provincia dentro de dos semanas. La agenda prevé inauguraciones casi diarias de diferentes obras de infraestructura que se desarrollaron en las ciudades que operarán como sede de las diferencias disciplinas deportivas.
En otro orden, se aguarda que durante la semana, el Poder Ejecutivo promulgue la ley de reforma electoral sancionada el último jueves por el Senado. El paso administrativo puede ser clave para sectores políticos de la oposición que evalúan eventuales presentaciones judiciales para objetar aspectos de la norma, como el controvertido artículo 44 que habilita una interna para definir quiénes se postularán para la categoría de la vicegobernación.