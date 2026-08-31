Proceso de recambio

Momento bisagra en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe

El viernes, asumirá Diego Maciel como nuevo ministro. Lo hará en reemplazo de Eduardo Spuler, cuya renuncia opera este martes. A partir de esta incorporación, el máximo tribunal atraviesa el ecuador de su reconfiguración, y tendrá cuatro ministros nuevos sobre siete. La Casa Gris, a la expectativa.