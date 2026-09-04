Nuevos parámetros

Reforma electoral: en Santa Fe, no se podrán difundir encuestas una semana antes del comicio

La norma amplía el plazo de prohibición de cinco a siete días. E incrementa significativamente el monto de las multas que deberán pagarse, si se incurre en un incumplimiento. Antes, el valor máximo era cien mil pesos; ahora, puede ser de hasta 100 JUS. Ello equivale a más de 14 millones.