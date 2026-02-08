#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Identidad radical

"Somos Illia"

El gobernador Maximiliano Pullaro ratificó la austeridad y la transparencia como ejes de su gabinete. El recuerdo del expresidente se convierte en el espejo ético donde busca mirarse el oficialismo santafesino.

El expresidente Arturo Umberto IlliaEl expresidente Arturo Umberto Illia
Seguinos en

Días antes de asumir como gobernador, con el gabinete ya designado, Maximiliano Pullaro realizó un acto en la sala de Luz y Fuerza, en calle Junín de esta capital y bajó la línea a su equipo: "Somos Illia", repitió en varias ocasiones en el sentido de marcar la línea de honestidad y transparencia que debía tener la gestión a encarar.

Y el retrato de Arturo Humberto Illia ocupa un lugar importante en el despacho del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, como eco de aquel pronunciamiento del gobernador.

Días pasados, al recordarse el aniversario de la muerte del ex presidente de la Nación, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, fue el orador central del acto público realizado en la ciudad de Rosario.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Rosario
Gobierno de la Provincia
Santa Fe
Filtrado
Edición Impresa
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro