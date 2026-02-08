Días antes de asumir como gobernador, con el gabinete ya designado, Maximiliano Pullaro realizó un acto en la sala de Luz y Fuerza, en calle Junín de esta capital y bajó la línea a su equipo: "Somos Illia", repitió en varias ocasiones en el sentido de marcar la línea de honestidad y transparencia que debía tener la gestión a encarar.
Y el retrato de Arturo Humberto Illia ocupa un lugar importante en el despacho del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, como eco de aquel pronunciamiento del gobernador.
Días pasados, al recordarse el aniversario de la muerte del ex presidente de la Nación, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, fue el orador central del acto público realizado en la ciudad de Rosario.