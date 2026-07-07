El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, autorizó al Director General de Policía, Maximiliano Oscar Bertolotti, actual Jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales -CIOPE-, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, para viajar al exterior y participar de una formación en la academia del FBI. en Quantico, estado de Virginia, en Estados Unidos.
El Director General de la Policía de Santa Fe viajará a formarse con el FBI
Se trata de Maximiliano Oscar Bertolotti, actual Jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales -CIOPE-, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad.
La decisión del gobernador habilita al jefe policial a participar del curso de formación entre el 9 de julio y el 18 de septiembre del corriente año.
Detalles de la habilitación
En el decreto se adjunta la nota de invitación formal cursada a Bertolotti por la Oficina del Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, mediante la cual se comunica la selección del nombrado para integrar la citada promoción.
Además destaca que se trata de uno de los programas de formación profesional para autoridades policiales más prestigiosos a nivel internacional.
"La participación en dicha capacitación redundará en un significativo fortalecimiento de las capacidades profesionales, institucionales y de liderazgo, contribuyendo al intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad pública y cooperación internacional", señala en los considerandos el decreto.
Los gastos
Acota que la totalidad de los gastos inherentes al traslado, alojamiento y alimentación durante el desarrollo del programa serán afrontados por el FBI, conforme surge de la invitación recibida.
No obstante, en lo que refiere al seguro médico y eventuales traslados internos deberían ser afrontados por el Ministerio de Justicia y Seguridad.