Por decreto

Tres policías de Santa Fe fueron expulsados de la fuerza con cese en el cobro de sus haberes

Habían sido condenados por el delito de apremios ilegales. Los hechos se remontan a septiembre de 2024 en San Javier, cuando los agentes golpearon a un presunto ladrón para obligarlo a confesar el robo. Además, falsearon el libro de guardia para ocultar lo sucedido.