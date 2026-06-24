La discusión que se viene

Reforma electoral: Unidos presenta sus proyectos la semana próxima y sumó uno el PJ

En principio, la UCR y el PS ingresarían sendas iniciativas por Senado y Diputados. Este martes, el sector de Omar Perotti también formalizó su propuesta. Cuántas boletas habrá en el cuarto oscuro, uno de los puntos que genera discusión.