El oficialismo ultima detalles para ingresar la semana que viene sus proyectos de reforma electoral. Según pudo saber El Litoral, el Socialismo presentará su iniciativa y lo propio hará el radicalismo. Sendos proyectos, con variantes pero sin diferencias sustanciales, serán ingresados tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.
Reforma electoral: Unidos presenta sus proyectos la semana próxima y sumó uno el PJ
En principio, la UCR y el PS ingresarían sendas iniciativas por Senado y Diputados. Este martes, el sector de Omar Perotti también formalizó su propuesta. Cuántas boletas habrá en el cuarto oscuro, uno de los puntos que genera discusión.
Las propuestas de Unidos, en términos generales, plantean una única ley electoral que aglutine todos los aspectos vinculados a la temática. Recoge, como se establece por mandato constitucional después de la última reforma, la creación de un Tribunal Electoral independiente. Asimismo, ratifica el sistema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, como herramienta para definir las futuras candidaturas.
Aún está en discusión qué pisos o umbrales de votos se exigirán para cada instancia electoral; el criterio que se haría prevalecer implicaría "pisos bajos" para las primarias, mientras se discute si se establece "el 4 ó 5% del padrón" para la elección general.
En otro orden, el texto propondría revisar el actual mecanismo de publicidad durante la campaña electoral, que garantiza espacios para todos los sectores políticos, con un costo que asume el Estado.
Boleta Única
La iniciativa del oficialismo plantea sostener el sistema de Boleta Única papel. Sin embargo, se conversan alternativas que podrían derivar en algunos cambios respecto de cómo se ha utilizado el mecanismo hasta el momento.
La variante que se ha escrito en algunos borradores plantea asociar categorías, y evitar que en el cuarto oscuro se muestren tantas boletas como categorías se vayan a renovar. Fuentes seguras sostuvieron a este diario que aún no está definido si en el nuevo esquema se utilizarían solamente "dos o quizá tres boletas". En el caso de la primera opción se aglutinarían, por un lado, todas las categorías provinciales (gobernador y vice, diputados y senadores); y por el otro, las municipales (intendente y concejales). En el segundo caso (tres boletas) se asociarían gobernador y diputados por un lado; senadores por el otro, y cargos municipales en tercera instancia. El punto promete ser uno de los de que más discusión genere esencialmente con el peronismo. El viernes, tras una reunión partidaria, dicha fuerza emitió un documento reclamando que no se cambiasen las reglas de juego, y se mantuviese invariable el sistema de boleta única.
Perottismo
Este martes, en tanto, sumó su iniciativa el bloque de diputados que conduce Omar Perotti. También acompañaron con sus firmas Lucila de Ponti y Miguel Rabbia. El proyecto fue ingresado por la Cámara Baja.
Como aspectos centrales, ratifica "las PASO" como mecanismo para definir candidaturas, plantea "paridad de género", incorpora "ficha limpia" y un tribunal electoral independiente.
Uno de los rasgos distintos del texto es la obligatoriedad de presentar "candidaturas completas". Se establece una regla de interdependencia entre categorías que obliga a los partidos, alianzas y confederaciones a participar con propuesta integral de gobierno. De ese modo, no podrá existir (por ejemplo) una lista que sólo presente candidatos para diputados provinciales, sin la correspondiente postulación para gobernador.
Asimismo, plantea la utilización de la Boleta Única "por categoría"; esto implicaría sostener las cinco boletas en la elección general. Tal premisa colisiona con las alternativas que analiza el oficialismo y que apuntan a asociar categorías.
La iniciativa es la primera que ingresa formalmente a Diputados sobre la temática. En el Senado, también la bancada del PJ hizo lo propio meses atrás.