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El PJ defiende la PASO y la Boleta Única de Papel con las cinco categorías

La reunión de referentes de líneas internas pidió más diálogo, más consensos y más democracia. Dejó para un próxima cita avanzar sobre temas de organización interna para el año 2027.

El PJ de Santa Fe solicita al gobierno mantener el sistema electoral actual, destacando la transparencia y participación que ofrecen las PASO y la Boleta Única. Foto: Flavio RainaEl PJ de Santa Fe solicita al gobierno mantener el sistema electoral actual, destacando la transparencia y participación que ofrecen las PASO y la Boleta Única. Foto: Flavio Raina
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El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia, encabezó una reunión con los integrantes de la Mesa de Acción Política que representa a las diferentes corrientes internas, que derivó en un documento donde le solicita al gobierno mantener el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) más la Boleta Única con las cinco categorías como se viene utilizando en la provincia.

"Ni la PASO ni Boleta Única han tenido inconvenientes en todo este tiempo. En las sucesivas elecciones ganaron distintos partidos; no hubo denuncias de fraude y no hay motivo para alterarlo", coincidieron en señalar a El Litoral varios de los participantes de la reunión que finalizó poco después del mediodía en la casa partidaria de calle Crespo, frente a la Plaza España, en la ciudad de Santa Fe.

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La reunión fue a pocas horas del plenario de Unidos en la sede radical, muy cerca de la sede justicialista, donde el oficialismo empezó a analizar el futuro Código Electoral y se autoimpuso el plazo del 2 de julio para presentar proyectos "en espejo" en ambas cámaras.

El Partido Justicialista de Santa Fe considera "que toda modificación del sistema electoral debe abordarse con una mirada estratégica e institucional, orientada al fortalecimiento de la democracia y a la calidad de la representación política, y no a necesidades coyunturales ni a disputas internas circunstanciales de las fuerzas que integran el gobierno provincial", comienza marcando el pronunciamiento.

Advierte que "las reglas de juego de la democracia pertenecen a todos los santafesinos. Por ello, cualquier cambio en materia electoral exige amplios consensos políticos y sociales, garantizando previsibilidad, transparencia, participación ciudadana e igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas".

Con el respaldo de los senadores del justicialismo y el acuerdo de los demás sectores, Cornaglia presidirá el PJ.Guillermo Cornaglia lideró un encuentro donde el PJ reafirmó su postura a favor de las PASO y Boleta Única, pidiendo diálogo para una reforma electoral inclusiva.

El Partido Justicialista sostiene que la discusión sobre el régimen electoral debe darse en el marco del proceso de reforma de la Constitución Provincial, "con el objetivo de construir un sistema moderno, equilibrado y representativo que fortalezca las instituciones y otorgue mayor legitimidad a los procesos electorales".

Los senadores del Partido Justicialista fueron los primeros y -únicos por el momento- en ingresar proyectos sobre la materia con uno sobre Código Electoral donde reúne toda la legislación con algunos retoques, y una nueva ley sobre Tribunal Electoral donde propone designar un juez con competencia electoral al frente del organismo.

Consideraciones

El documento justicialista considera que cualquier debate sobre el sistema electoral necesariamente debe incluir: continuidad de las PASO; y Boleta Única Papel para cada categoría de cargo electivo, sin posibilitar candidaturas simultaneas. Consideramos que ambos mecanismos han funcionado hasta el momento sin inconvenientes operativos relevantes, garantizando transparencia, normalidad y participación ciudadana en los procesos electorales.

En la provincia de Santa Fe se implementa la BUP desde 2011, en simultáneo al tradicional sistema a nivel nacional. Crédito: Marcelo ManeraEl Partido Justicialista insiste en mantener las PASO y Boleta Única, subrayando la necesidad de un sistema electoral que garantice igualdad y participación.

Otro párrafo del documento justicialista señala que "las normas electorales no pueden ser modificadas para resolver problemas internos de una coalición de gobierno ni para responder a intereses partidarios circunstanciales. Por el contrario, deben orientarse al interés general y al fortalecimiento de la democracia santafesina".

En el texto, el PJ reitera el pedido al Poder Ejecutivo Provincial y a las fuerzas políticas con representación institucional para que convoquen "a una instancia de diálogo amplio, plural y responsable, donde puedan escucharse todas las voces y construirse los acuerdos necesarios para una reforma electoral legítima, transparente y duradera".

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En el documento, el PJ ratifica su voluntad de participar activamente en ese proceso, aportando propuestas concretas y priorizando siempre las soluciones institucionales por sobre cualquier especulación coyuntural".

La reunión de la Mesa pasó a un impase para los próximos días para avanzar en el análisis de la estrategia electoral con vistas a las elecciones provinciales y municipales del 2027.

Diálogo y consenso

"Santa Fe necesita más diálogo, más consensos y más democracia. Las reglas electorales deben ser el resultado de acuerdos amplios y transparentes, ya que constituyen la base sobre la que se construyen la representación política y la confianza ciudadana en las instituciones", del documento justicialista.

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