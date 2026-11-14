El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó, ad referéndum de la Legislatura, el convenio celebrado entre las direcciones Nacional de Vialidad y la Provincial de Vialidad en conjunto con el Ministro de Obras Públicas de Santa Fe, para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de la Ruta Nacional A012.
El Ejecutivo de Santa Fe enviará a Legislatura el acuerdo para las obras en la ruta A012
La decisión está contenida en el decreto 2438 firmado esta semana. Siguen adelante las obras para mejorar la circulación de ese corredor estratégico.
Ese acuerdo fue firmado el 22 de julio de este año, tuvo una adenda el último jueves y la provincia ya lleva adelante una serie de obras para mejorar la ruta y la circulación por ese corredor estratégico para el ingreso de la producción a los puertos del sur santafesino.
El acuerdo es una cesión de la gestión integral a la provincia de esa ruta por un plazo de 20 años. Ese entendimiento no modifica la titularidad dominial del corredor —que continúa bajo jurisdicción nacional—, pero delegó en Santa Fe su administración, conservación, mantenimiento y ejecución de obras con financiamiento provincial propio.
El texto establece que, en caso de que la Provincia decida implementar a futuro un sistema de peaje mediante concesión, deberá suscribir un convenio específico con Vialidad Nacional.
La firma del convenio se realizó en Casa de Gobierno donde Pullaro asistió con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico quien firmó el convenio. Por el gobierno nacional los recibieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
El convenio consiste en la gestión integral -por sí o por terceros-, la realización de las tareas de ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral y la prestación del servicio al usuario y control sobre el tramo de la Ruta Nacional N° A012 entre los empalmes con la rutas nacionales 9 y la 11.
En los considerandos del decreto se destaca que el 24 de septiembre, el director Legal y de Despacho del Ministerio de Obras Públicas instó, para posibilitar este proyecto de decreto que prevea dicha ratificación, la gestión de análisis integral del convenio, a partir de la intervención de los órganos competentes para ello.
Así la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Vialidad no hizo objeciones jurídicas por encontrarse el objeto comprendido dentro de las facultades atribuidas a la repartición. También hubo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas sin objetar la continuidad de la gestión que persigue la ratificación por decreto del Poder Ejecutivo.
El convenio consta de 17 cláusulas, en la primera se menciona el objeto, las funciones cuyo ejercicio se encomienda a Vialidad Provincial: modos y el financiamiento del mismo; funciones de inspección y supervisión; delegación de facultades y destino de los fondos, responsabilidad, mantenimiento, etc. En otras, la causales de rescisión y la competencia acordada por las partes para los tribunales federales de CABA.
"En consecuencia, de conformidad al marco normativo señalado no aparece prima facie ilegitimidad alguna que obste a la continuidad de la gestión en tanto la naturaleza jurídica del acuerdo no importa una transferencia del dominio público ni de la jurisdicción federal, sino una delegación temporal y delimitada de funciones, manteniéndose la titularidad y jurisdicción nacional sobre el tramo involucrado", concluye el decreto en sus considerandos.
Agrega que "las obligaciones asumidas por la Dirección Provincial de Vialidad en materia de conservación, mantenimiento, ejecución de obras, financiamiento, responsabilidad, indemnidad, y demás obligaciones durante la vigencia del convenio, resultan inherentes al objeto de los sujetos suscriptores, debiendo ejercerse en los términos y con los alcances establecidos en el propio Convenio y en la normativa aplicable;
Trabajos en marcha
Tras la firma, el gobierno santafesino inició las primeras tareas de reparación y mantenimiento de la traza al día siguiente, el 23 de julio. A casi cuatro meses del hecho, los trabajos avanzan con frentes activos de reconstrucción estructural, nuevas etapas de pavimentación y procesos licitatorios en marcha.
Los trabajos se observan en Roldán e Ibarlucea (y cruce con RN 34); ya fueron reparados ramales que vinculan la Autopista Rosario–Buenos Aires con la A012 y en la intersección con la Ruta Provincial 16. En días se sumará un nuevo frente de obra sobre el acceso sur del cordón portuario en jurisdicción de San Lorenzo así como en el intercambiador con Ruta 11.
El próximo 11 de diciembre se licitará la construcción de una rotonda y dentro del esquema de recuperación progresiva diseñado por la Provincia para todo el arco del Gran Rosario, también están previstos frentes de trabajo en el tramo de 9,8 km entre Roldán y Esteban Echeverría, los enlaces con la RN 33, el sector comprendido entre la RP 18 y la RN 9, los 200 metros frente a la planta de General Motors, la zona de Ricardone y el segmento entre la RP 25 y la Autopista Rosario–Santa Fe.
Varios frentes de trabajo en ruta 11
Dentro de la supervisión que Vialidad Nacional efectúa sobre la concesión de la Ruta Nacional 11, se informó que en el trayecto santafesino de la traza se desarrollan varios frentes de trabajo simultáneos desde Nelson hasta el límite provincial en el inicio de la operación del corredor por parte de la empresa Vías del Paraná Medio.
En el primer sector, desde el inicio de la concesión en Nelson hasta Marcelino Escalda, el concesionario procedió por tramos con el fresado de deformaciones y la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico en caliente, más en algunos casos la recomposición de la base de la ruta con un bacheo profundo. En ambas mejoras se produce la reducción del carril intervenido con paso alternado coordinado por banderilleros.
En el trayecto entre Marcelino Escalda y Margarita hay trabajo de bacheo superficial, más el sellado de fisuras con material asfáltico en caliente para evitar el ingreso de agua a la estructura del pavimento. Estas acciones también se ejecutan con paso alternado y reducción de carril.
En el tramo bajo mantenimiento entre Margarita y Avellaneda, Vialidad Nacional controló tareas de bacheo superficial, en especial entre Vera y Malabrigo, tanto con asfalto en caliente como en frío para dar una rápida transitabilidad. Asimismo, se concretó el perfilado y recalce de banquinas por sectores. Desde Avellaneda al límite con Chaco los trabajos en calzada incluyeron sellado de fisuras y bacheos de transitabilidad.
De manera paralela la concesión avanzó con el corte de pasto y despeje de cartelería y barandas en todo el trayecto a su cargo.