Enviado a Legislatura

Propuesta del Ejecutivo para dictar el nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe

Apunta a modernizar el régimen vigente, adecuarlo a las necesidades actuales y consolidar un modelo de justicia más accesible, ágil, transparente y eficaz. El Senado será la Cámara iniciadora del debate. Oralidad y herramientas digitales sumadas al proceso.