El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro recibió este martes a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en un encuentro para analizar temas que hacen a la marcha de la economía y las miradas políticas sobre el momento actual, según pudo saber El Litoral.
Pullaro y Frigerio en encuentro de análisis político y económico
Los gobernadores estuvieron acompañados por sus ministros de Economía. Marcha del plan económico y marco político regional y nacional sobre la mesa.
Ambos mandatarios estuvieron acompañados, en gran parte del encuentro, por sus ministros de Economía, Pablo Olivares, y Fabián Boleas, quienes presentaron algunas proyecciones en materia de coparticipación federal para lo que resta del ejercicio y los primeros meses del año venidero.
"Fue un encuentro informal para compartir miradas" se dijo a EL Litoral desde ambas orillas al término de la reunión acompañada de un almuerzo frugal.
Pullaro y Frigerio terminaron de cerrar el encuentro de este martes cuando se encontraron el domingo último en el Centro Cultural Sarmiento en CABA en el acto de inicio de la visita del papa León XIV a la Argentina.
El diálogo entre gobernadores es fluido en la Argentina y más aún entre los mandatarios de la Región Centro. Mientras Pullaro y Frigerio almorzaban en Casa de Gobierno, Martín Llaryora participaba de los acto del Papa en Córdoba.
"Fue un encuentro para analizar la marcha de la economía, tener una mirada política sobre la situación actual. Nada más", dijo un vocero del gobierno santafesino.
Hubo coincidencias en marcar la tendencia hacia la baja de los recursos y la mayor demanda de servicios por parte de la ciudadanía, especialmente en materia de salud pública. El retiro de programas como el Remediar y el recorte casi total de la obra pública por parte de Nación impacta en las provincias que deben hacer frente a la demanda de medicamentos de parte de la población y exigencias de obras especialmente en caminos y rutas.
Pullaro había participado de la entrega de ambulancias en el estadio Invencible y había ido al ministerio de Seguridad a recorrer las instalaciones del OJO antes de volver a Casa Gris y recibir a Frigerio y a Boleas.
Los ingresos de las provincias, tanto los federales como los propios, están prácticamente estancados y no se vislumbra una recuperación en los próximos meses ya que el consumo sigue estancado y eso impacta en IVA y en Ingresos Brutos.
Olivares y Boleas expusieron proyecciones de ingresos y de egresos. El santafesino precisó los alcances del proyecto de Presupuesto 2027 que está bajo análisis del Senado y anticipó los ejes centrales de la futura ley tributaria que sería enviada el lunes a la Cámara de Diputados.