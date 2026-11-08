Gira papal

Pullaro sobre el discurso de León XIV: “Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción”

El gobernador, presente en el Palacio Libertad en Buenos Aires, destacó el llamado del Papa a combatir la corrupción y el crimen organizado, y pidió que la dirigencia escuche el mensaje, dialogue y se agreda menos. También valoró la reflexión sobre una economía al servicio de las personas.