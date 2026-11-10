Más de cien unidades

Pullaro entregó ambulancias en Santa Fe con críticas a Perotti y elogio a las gestiones socialistas

El gobernador valoró el esfuerzo de los trabajadores de la salud pese a "las condiciones" en las que debieron desempeñarse durante la administración anterior. Reivindicó a Binner, Bonfatti y Lifschitz por sus aportes al sistema de salud pública.