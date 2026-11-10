El gobernador de Santa Fe definió este martes al sistema público de salud de la provincia como "el más robusto" de la República Argentina. Maximiliano Pullaro encabezó el acto de entrega de 103 ambulancias para el Servicio de Emergencias 107. En ese marco, reconoció a los trabajadores del sector, y fustigó a la gestión de Omar Perotti mientras que reivindicó la administración de los tres mandatarios socialistas a quienes citó con nombre y apellido.
Pullaro entregó ambulancias en Santa Fe con críticas a Perotti y elogio a las gestiones socialistas
El gobernador valoró el esfuerzo de los trabajadores de la salud pese a "las condiciones" en las que debieron desempeñarse durante la administración anterior. Reivindicó a Binner, Bonfatti y Lifschitz por sus aportes al sistema de salud pública.
"Quiero abrazar y agradecer a todos los trabajadores de la salud pública. Sabemos que su esfuerzo ha hecho la diferencia en los últimos tiempos. Sabemos – acotó- en las condiciones en las que les tocó trabajar durante la anterior gestión, cuando tenían que arreglar los móviles o tenían que trasladar a los pacientes en ambulancias que no estaban en condiciones. Pero ese amor por el fortalecimiento del sistema de salud hizo que se pudiera atravesar la etapa más dura que nos tocó vivir (en alusión a la pandemia)".
Momento difícil
Pullaro puso énfasis en la inversión que demandó la compra del nuevo equipamiento y sostuvo que se sigue avanzando por ese camino "convencidos de que en momentos difíciles como los que atraviesa la Argentina en los que a muchos compatriotas les cuesta llegar a fin de mes y están usando cada vez más el sistema de salud pública, el estado no puede mirar para otro lado o no ser empático. Tenemos que estar cerca de los más vulnerables", resumió.
Sobre esa base, se comprometió como gobernador a que durante su gestión, "en estos momentos tan duros", a nadie "le faltará un plato de comida pero tampoco, el medicamento que necesiten o la atención que requieran del sistema de salud pública". Y fue allí donde valoró los aportes de las gestiones socialistas. "Todo el que lo necesite se va a poder atender en el mejor sistema de salud pública de la Argentina, que empezó con Hermes Binner y lo continuaron tanto Antonio Bonfatti como Miguel Lifschitz", subrayó.
Honestidad
Pullaro destacó que gracias a la competencia generada en el proceso de compra, se logró un precio menor al que estaba presupuestado y ello derivó en la posibilidad de comprar 103 ambulancias, cuando el número original era 88. "Eso habla de la honestidad y transparencia (de la gestión) pero sobretodo, de la eficiencia en la administración de los recursos públicos", concluyó.
Los vehículos son 0 km y cuentan con diferentes niveles de complejidad, equipamiento específico para cuidados neonatales y tracción 4x4 destinada a garantizar la cobertura en zonas rurales.
La entrega completó un total de 277 móviles sanitarios incorporados en dos años mediante una inversión global superior a los 27.040 millones de pesos, proceso que incluyó además la refuncionalización edilicia de centrales y postas a través del programa FonRes, capacitaciones para los equipos y mejoras para choferes, personal médico y de enfermería, entre otras acciones de la política sanitaria.