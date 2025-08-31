El convencional Nicolás Mayoraz exponía argumentos contra la bicameralidad del Poder Legislativo en Santa Fe, que es producto del federalismo, y argumentaba que hay departamentos que con muy poca población cuentan con una representación en el Senado igual a la de otros muchísimo más poblados y en ese tren el ex diputado provincial y hoy diputado nacional de La Libertad Avanza enumeró los distritos con pocos habitantes: comenzó por Garay y terminó por el “Departamento Tostado”.
Fue inmediata la respuesta del convencional por el Departamento 9 de Julio, que además ha ganado las elecciones en esa jurisdicción en las tres últimas décadas. Joaquín Gramajo le recomendó al libertario recorrer la provincia y conocer los departamentos antes de opinar y lo corrigió públicamente.
El cruce tuvo tanto impacto que en la sesión del Senado provincial que se celebró en la misma semana (mientras al mismo tiempo debatían dos comisiones de la Convención) desde la presidencia se bromeó con una indicación para “el senador por el ‘Departamento Tostado’ ”.
