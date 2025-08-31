#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Trastienda de la Convención

De Bastia a Bastia

Con escaso personal en la Convención, Jeremías Bastia terminó llevando proyectos al estrado, incluso de opositores.

Fabian Bastia durante la Convencion. Foto: Gentileza
 12:18

La Convención Constituyente funciona con mínimo personal de apoyo que incluso se advierte -con pesar- en el servicio de cafetería. Más de un convencional se acerca a un servicio destinado a periodistas donde hay agua e infusiones para tomar un café o un té. Pero tampoco hay personal de apoyo en el recinto y más de una vez, algún secretario de bloque o asesor debe buscar un proyecto ingresado por un convencional para llevarlo a la presidencia.

El mecanismo habitual en Senado y Diputados es que la tarea está a cargo del personal de Mesa de Entradas que no participa en esta convención. El miércoles, el jefe de la bancada de Unidos anunció la presentación de dos proyectos de resolución, los tenía en sus manos y nadie se acercaba a buscarlos. Se apiadó su hijo, Jeremías, y los llevó a la presidencia. Al rato, le pasó lo mismo al justicialista Rubén Pirola y también fue Jeremías Bastia el que buscó el proyecto y lo llevó a presidencia.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Reforma Constitucional en Santa Fe
Santa Fe
Convención Constituyente
Fabián Bastía
Filtrado
Edición Impresa

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro