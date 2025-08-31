#HOY:

Ausentes en Congreso, presentes en la Convención

Tres diputados santafesinos no escucharon a Francos en el Congreso y priorizaron la Convención Constituyente, donde incluso fueron oradores.

Tres santafesinos estuvieron ausentes en la Cámara de Diputados de la Nación a la hora de escuchar y participar del informe del Jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Es que prácticamente en simultáneo comenzó la reunión plenaria de la Convención Constituyente que votó las primeras modificaciones al texto de 1962, en los temas Poder Legislativo y Poder Judicial.

Son los casos de Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza); Diego Giuliano (Frente Renovador) y Germana Figueroa Casas (Pro). Ninguno quiso pegar el faltazo en Santa Fe debido a la importancia de la votación y además los tres fueron oradores, especialmente los dos primeros como voceros de los sectores políticos que representan.

