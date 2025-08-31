Ausentes en Congreso, presentes en la Convención

Tres santafesinos estuvieron ausentes en la Cámara de Diputados de la Nación a la hora de escuchar y participar del informe del Jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Es que prácticamente en simultáneo comenzó la reunión plenaria de la Convención Constituyente que votó las primeras modificaciones al texto de 1962, en los temas Poder Legislativo y Poder Judicial.
