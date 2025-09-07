De las tensiones a los gestos conciliadores

Lo que pasa en la sesión, queda en la sesión

Tras el cruce que había escalado a la escena nacional, el plenario de la Convención mostró otra postal: pedido de disculpas, aceptación y hasta elogios cruzados entre Michlig y Mayoraz. El clima destensado se acompañó de frases lapidarias que sellaron la jornada.