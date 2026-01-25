El presidente Javier Milei se mostró en algunas de las actividades en Davos, Suiza, con zapatillas, incluso en reuniones con algunos de sus pares que participaron de la cumbre.
Milei en Davos y Pullaro en recorridas locales coincidieron en un detalle que ya marca tendencia política.
El presidente Javier Milei se mostró en algunas de las actividades en Davos, Suiza, con zapatillas, incluso en reuniones con algunos de sus pares que participaron de la cumbre.
También el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, lució zapatillas este viernes durante un recorrido en varias localidades, entre ellas Cañada de Gómez. A su lado, estuvo el senador Hugo Rasetto, por supuesto en zapatillas y blancas, como se muestra permanentemente en la propia Legislatura.