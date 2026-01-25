#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Estilos de poder

Moda zapa

Milei en Davos y Pullaro en recorridas locales coincidieron en un detalle que ya marca tendencia política.

Pullaro y Milei: en zapasPullaro y Milei: en zapas
Seguinos en

El presidente Javier Milei se mostró en algunas de las actividades en Davos, Suiza, con zapatillas, incluso en reuniones con algunos de sus pares que participaron de la cumbre.

También el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, lució zapatillas este viernes durante un recorrido en varias localidades, entre ellas Cañada de Gómez. A su lado, estuvo el senador Hugo Rasetto, por supuesto en zapatillas y blancas, como se muestra permanentemente en la propia Legislatura.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Santa Fe
Gobierno de la Provincia
Filtrado
Edición Impresa
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro