El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, a poco más de un mes de su liberación tras haber permanecido detenido en Venezuela durante más de un año. El encuentro, previsto para la tarde, marcará el primer contacto directo entre ambos desde el regreso del efectivo al país.
Javier Milei recibirá a Nahuel Gallo en Casa Rosada tras estar más de un año detenido en Venezuela
Tras su liberación
La reunión está programada para las 16.30 en el despacho presidencial y se da luego de que Gallo recuperara su libertad el pasado 1° de marzo, tras permanecer 448 días detenido en territorio venezolano.
Según información oficial, el gendarme había sido retenido en un centro de detención cercano a Caracas, en un contexto de tensión diplomática entre Argentina y el gobierno de Nicolás Maduro.
La liberación se concretó luego de gestiones internacionales y diversas intervenciones institucionales. Tras su regreso al país, Gallo fue recibido por autoridades del Gobierno nacional y comenzó un proceso de recuperación y reinserción, que incluyó controles médicos y el reencuentro con su familia.
En ese marco, desde la Casa Rosada habían señalado en las semanas previas que no se buscaría apurar el encuentro con el Presidente, priorizando que el efectivo pudiera atravesar esa etapa inicial en el ámbito personal.
La reunión de este miércoles se inscribe así como una instancia institucional posterior a ese proceso, con la intención de formalizar el reconocimiento del Ejecutivo al gendarme.
Agenda del Gobierno
El encuentro también tendrá un componente simbólico para el Gobierno nacional, que desde un primer momento expresó su postura sobre la detención de Gallo, calificándola como irregular y reclamando su liberación.
En paralelo, el caso tuvo repercusiones en el plano internacional y político, en un escenario marcado por la relación tensa entre la administración argentina y el gobierno venezolano. Durante ese período, desde el Ejecutivo se insistió en la necesidad de garantizar la libertad de ciudadanos argentinos en el exterior y se mantuvieron reclamos por otros casos similares.
Tras su regreso, Gallo mantuvo distintos encuentros con funcionarios, entre ellos autoridades del área de Seguridad y representantes diplomáticos. También brindó declaraciones públicas en las que pidió no olvidar a otros detenidos en Venezuela, lo que volvió a poner el tema en la agenda pública.
La reunión con el Presidente se dará, además, en una jornada que forma parte de la agenda oficial de Milei, que incluye otras actividades institucionales. Según trascendió, el encuentro podría contar con la participación de integrantes del Gabinete, aunque no se precisaron detalles sobre la comitiva.
En este contexto, la audiencia en Casa Rosada se presenta como un gesto político y de respaldo institucional hacia el gendarme, en línea con el posicionamiento que el Gobierno sostuvo desde el inicio del caso.