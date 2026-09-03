Por Cadena Nacional

Milei advirtió por la explotación petrolera en Malvinas: “Nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente”

El presidente aseguró que el proyecto Sea Lion podría comenzar a extraer petróleo en los próximos meses y cuestionó la política del Reino Unido. También destacó un supuesto cambio en la posición histórica de Estados Unidos sobre las islas.