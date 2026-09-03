El presidente Javier Milei advirtió este jueves que el reclamo argentino por las Islas Malvinas enfrenta “un nuevo peligro” ante el avance de proyectos de explotación petrolera en el área de las islas. Lo hizo durante su mensaje por cadena nacional, en el que repasó la política exterior de su Gobierno y destacó el respaldo internacional obtenido por la Argentina.
Milei advirtió por la explotación petrolera en Malvinas: “Nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente”
El presidente aseguró que el proyecto Sea Lion podría comenzar a extraer petróleo en los próximos meses y cuestionó la política del Reino Unido. También destacó un supuesto cambio en la posición histórica de Estados Unidos sobre las islas.
“Hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”, afirmó el mandatario.
Milei sostuvo que la Argentina obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en respaldo de su reclamo y que presentó más de 60 propuestas formales frente a acciones bilaterales del Reino Unido.
En ese marco, aseguró que existen “vientos de cambio favorables” para la posición argentina y mencionó particularmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas”, señaló Milei, quien vinculó esa situación con el nuevo posicionamiento internacional de la Argentina.
La advertencia por el petróleo
El Presidente puso el foco en el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y aseguró que su explotación petrolera offshore podría comenzar “en algún momento de los próximos meses”.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo.
Milei afirmó que la explotación de esos recursos generaría un incentivo para que el Reino Unido “profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos” y remarcó que Sea Lion no sería el único proyecto en desarrollo.
También recordó que, según planteó, desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido evitar acciones unilaterales sobre el territorio mientras persista la controversia, incluida la explotación de recursos naturales.
El mandatario anticipó finalmente que su Gobierno prepara una respuesta frente a la situación: “Como respuesta a esta situación, vamos a…”, dijo antes de continuar con el anuncio durante la cadena nacional.
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