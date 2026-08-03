El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien descalificó por sus críticas a la política económica del Gobierno nacional y responsabilizó por los resultados de la economía durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Milei desacreditó la opinión de Kicillof: "Fue ministro de la condenada"
El presidente volvió a cargar contra el gobernador bonaerense, cuestionó su capacidad como economista y defendió el rumbo económico de su gestión al presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Durante una entrevista televisiva, el mandatario cuestionó la autoridad técnica del exministro de Economía para opinar sobre la actualidad económica y sostuvo que su desempeño durante la gestión kirchnerista fue negativo pese al contexto internacional favorable.
"¿La opinión de Kicillof es una opinión relevante? ¿De qué me sirve la opinión de cien mil ignorantes si no saben del tema? Los hechos muestran que no sabe", afirmó Milei.
En esa línea, recordó el paso del actual gobernador bonaerense por el Ministerio de Economía y lanzó duras descalificaciones contra la exmandataria. "Él fue ministro de Economía de la condenada, de la presidiaria, de la chorra", expresó.
El Presidente aseguró además que durante esa etapa la Argentina contó con "el mejor contexto internacional de la historia", con términos de intercambio "30% por encima del promedio histórico", y sostuvo que, aun así, la economía tuvo un desempeño inferior al esperado.
"Logró que el PBI per cápita caiga cuando debería haber crecido el 9%", sostuvo Milei, quien también vinculó esa gestión con la situación actual de la provincia de Buenos Aires.
Comparación entre las provincias
Al reforzar sus críticas, el jefe de Estado aseguró que los indicadores económicos muestran diferencias entre las provincias y señaló a Buenos Aires como una excepción.
"Mire todo el mapa de la Argentina, mire quiénes son los que crecen. Los únicos que no crecen son La Rioja y Buenos Aires", afirmó.
Las declaraciones se produjeron en medio de un nuevo intercambio entre el Gobierno nacional y Kicillof, uno de los principales referentes de la oposición peronista, quien en los últimos días había cuestionado la reforma impulsada por el Ejecutivo para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
La defensa de la reforma del Banco Central
Los cuestionamientos a Kicillof se dieron en el marco de la defensa que Milei realizó del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Gobierno considera una de las principales transformaciones institucionales de su programa económico.
Según explicó el Presidente, el objetivo central de la propuesta es impedir que futuras administraciones financien el gasto público mediante emisión monetaria, una práctica que calificó como el "corazón de la decadencia argentina". La iniciativa también busca restablecer como misión exclusiva del Banco Central la preservación del valor de la moneda y fortalecer la independencia de la autoridad monetaria respecto del poder político.
En ese contexto, Milei volvió a defender el rumbo económico de su administración, aseguró que la actividad, el consumo y las exportaciones atraviesan niveles récord y descartó implementar medidas de estímulo fiscal con fines electorales.