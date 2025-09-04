Seguridad: cómo es el equipamiento que sumó la PDI para levantar pruebas en las escenas de los hechos
El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses completamente equipados con tecnología para la realización de tareas específicas de la Policía de Investigaciones. “Se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes”, aseguró el director de Criminalística, Luis Hernández.
Los vehículos cuentan con gazebos, luces de escena, heladera portátil y contenedores para residuos patológicos.
El Gobierno Provincial avanza con el Plan Integral de Seguridad y continúa equipando a la Policía santafesina. En este caso, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió cinco furgones -uno para cada región de la provincia- adaptados y completamente equipados con tecnología para la realización de tareas específicas del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Estas adquisiciones demandaron al gobierno santafesino una inversión de 753.890.315 pesos.
Los vehículos entregados a la PDI -en un acto encabezado esta mañana por la vicegobernadora Gisela Scaglia y por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni- son furgones Ford Transit adaptados equipados con un tabique divisor metálico, aislado y revestido; aislamiento termoacústico; instalación eléctrica independiente; cuatro reflectores LED fijos exteriores (para escena); escalera de aluminio plegable; heladera portátil de 12V; gazebo plegable -negro, impermeable y ploteado-; dos luces de escena portátiles de alta potencia; y contenedor de PVC extraíble para residuos patológicos.
El ministro Pablo Cococcioni encabezó la entrega de cinco furgones a la PDI.
En la oportunidad, el director de Criminalística de la PDI, Luis Hernández, explicó el trabajo que desarrolla su área: “La Dirección está dividida en dos secciones. La Científico Forenses se encarga del levantamiento de huellas y de rastros en el lugar de los hechos, mientras que la División de Documentología se ocupa de la documentación de aprehendidos, detenidos, certificados de conducta, prontuarios y demás trámites administrativos con personas en conflicto con la ley penal”.
Un paso clave para esclarecer delitos
Luego, brindó detalles de los cinco minibuses que recibieron este jueves: “El equipamiento es para el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos que, trabajado en el laboratorio, se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes”.
La inversión del Gobierno provincial en equipamiento busca consolidar a la PDI como pilar de la Justicia.
“Están compuestos por un gazebo, que nos permite trabajar en la escena del hecho, tiene una escalera, tiene reflectores de uso manual, también cuenta con equipamiento de frío que nos permite mantener los indicios predispuestos y listos para enviar a laboratorio, y compartimiento para residuos patológicos. Asimismo, poseen luces externas que nos permiten trabajar de noche”, explicó Hernández y remarcó: “Este equipamiento es fundamental para trabajar en la escena del hecho”.
Cada furgón está equipado con tecnología avanzada para tareas de criminalística.
Pilar de la Justicia
Por su parte, la directora de la PDI, Eva María Cainelli, valoró el trabajo que realizan quienes integran la Dirección de Criminalística por su “trabajo, profesionalismo y compromiso para realizar los informes técnicos y científicos que brindan a la justicia los elementos necesarios para lograr sus objetivos” y recordó que uno de los pilares fundamentales era “convertirnos en pilar de la Justicia y hoy tenemos el recurso humanos para llevarlo adelante”.
La PDI refuerza su capacidad operativa para esclarecer delitos en toda la provincia.
