Inversión

Seguridad: cómo es el equipamiento que sumó la PDI para levantar pruebas en las escenas de los hechos

El Gobierno Provincial entregó cinco minibuses completamente equipados con tecnología para la realización de tareas específicas de la Policía de Investigaciones. “Se van a convertir en prueba para la fiscalía y para que el MPA determine condenas a los delincuentes”, aseguró el director de Criminalística, Luis Hernández.