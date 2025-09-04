Por decreto

Trasladan aumento salarial a personal policial y del Servicio Penitenciario de Santa Fe

Se trata del 7% para el segundo semestre, que también fue establecido para agentes de la administración central y docentes. Se garantiza la suma neta de bolsillo de 40 mil pesos a partir del 1° de julio; y de 70 mil a partir del 1° de octubre.