A nivel nacional

Crean una comisión para reformar el Código Procesal Civil y Comercial

Tiene como objetivo "modernizar y actualizar" el código de forma, que data de 1967 y nunca terminó de adecuarse al Código Civil y Comercial de 2015. El Ministerio de Justicia creó una comisión y le encargó un anteproyecto que deberá estar listo en 60 días.