La ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, fue reelecta como presidenta del Partido Socialista, encabezando la unidad que busca consolidar a ese espacio como el eje de una propuesta superadora para las elecciones del próximo año.
Con el foco en 2027, Mónica Fein fue reelecta al frente del Partido Socialista
La lista de consenso, que integra a todas las federaciones del país, apuesta a la renovación y a la construcción de una opción progresista frente al modelo actual.
La nueva conducción se destaca por su marcado carácter federal, logrando amalgamar a las federaciones de Santa Fe, Córdoba, CABA, Provincia de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Neuquén, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro y Tucumán.
Esta síntesis entre las diferentes corrientes de opinión del partido refleja una voluntad clara: "fortalecer una identidad nacional frente a la fragmentación política del país", exponen sus referentes.
Acompañan a Fein representantes de distintos sectores: Alfredo Lazzeretti (ex rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata), el actual diputado nacional Esteban Paulón, Matías Chamorro (legislador de la Provincia de Córdoba), Erica Hynes (ex ministra de Ciencia y Tecnología de Santa Fe), Ramiro Tizón (legislador mandato cumplido de la provincia de Jujuy), Vanesa Vargas (concejala de la provincia de Buenos Aires).
Junto a ellos se encuentran los ex legisladores porteños Roy Cortina y Jesica Barreto; la concejala Corina Caruso (Rivadavia- Mendoza) y la concejala (MC) por la ciudad de Río Cuarto, Luciana Bo, entre otros referentes partidarios.
Una alternativa "de futuro"
La ratificación de Mónica Fein al frente del Comité Ejecutivo Nacional se da en un contexto de "reorganización del campo opositor".
Desde el PS señalaron que este paso es fundamental para ofrecer "una alternativa de futuro, basada en la justicia social, el federalismo y la transparencia, diferenciándose del pasado y de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei".
"El socialismo demuestra solidez y madurez para entender que el país nos necesita unidos, con una mirada federal y progresista. Estamos trabajando para que en 2027 las y los argentinos tengan una opción que crea en el Estado eficiente, en las instituciones públicas y en el desarrollo con equidad", concluyó Fein tras confirmarse la lista de consenso.