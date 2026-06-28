Dominio de balón

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Una imagen del gobernador haciendo jueguitos antes de un acto oficial en Casilda se viralizó en plena fiebre mundialista.

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La foto se viralizó varios días después y en pleno Mundial 2026. Se lo observa al gobernador Maximiliano Pullaro haciendo jueguito con un balón número 5 ante la mirada del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.

La toma fue en Casilda, minutos antes de la inauguración del nuevo edificio de la justicia en esa ciudad, cabecera del dpto Caseros, acto que contó con la presencia de las tres autoridades. Los tres seguramente estarán este martes en la inauguración del edificio anexo al Palacio de Justicia local.

El gobernador con la pierna derecha hace jueguito con la 5 a la espera del acto oficial y ajeno a los otros actores en la habitación del edificio judicial. En su adolescencia, algún problema de salud le impidió practicar fútbol en su Hughes natal y por eso hizo deportes como boxeo o judo.

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