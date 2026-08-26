#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Por enriquecimiento ilícito

Citan a Nadia Beller para que declare en la causa contra Cerimedo

La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía de Bolivia este miércoles en calidad de testigo

Las cámaras registraron a dos hombres vestidos como repartidores minutos antes del ataque contra Nadia Beller.Las cámaras registraron a dos hombres vestidos como repartidores minutos antes del ataque contra Nadia Beller.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La fiscalía de Bolivia citó a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, este miércoles para que declare en la causa en la que se investiga al exconsultor político de Javier Milei por enriquecimiento ilícito.

Mirá tambiénRavier salió a despegar a Milei de su ex asesor de campaña, Fernando Cerimedo

La citación es este miércoles a las 16.30 y la abogada de 33 años fue llamada en calidad de testigo.

En diversas entrevistas a la prensa, Beller aseveró que el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que dependía de Cerimedo, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades.

Bolivia's President Rodrigo Paz delivers a speech after naming Ernesto Justiniano as defence minister following the resignation of Defence Minister Marcelo Salinas amid intensifying protests during Paz's administration, as Paz faces calls to resign, in La Paz, Bolivia, June 3, 2026. REUTERS/Claudia MoralesEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. REUTERS/Claudia Morales

Cerimedo enfrenta tres procesos penales en Bolivia

Cerimedo enfrenta tres procesos penales en simultáneo en el país andino.

Mirá tambiénFernando Cerimedo: ¿excepción o línea de conducta?

El primero es por tentativa de feminicidio, acusado de ser el autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió Beller el 17 de agosto en el que le dispararon tres veces y terminó hospitalizada.

Fernando Cerimedo.Fernando Cerimedo.

El segundo, por el que Beller debe ir hoy a declarar, es enriquecimiento ilícito tras diversas denuncias por corrupción estatal y el tercero, que se inició el martes, por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Cerimedo se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en donde debe cumplir seis meses de prisión preventiva a raíz de ser considerado el autor intelectual del delito de tentativa de feminicidio contra Beller.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Bolivia
Judiciales
Violencia de Género
Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro