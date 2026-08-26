La fiscalía de Bolivia citó a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, este miércoles para que declare en la causa en la que se investiga al exconsultor político de Javier Milei por enriquecimiento ilícito.
Citan a Nadia Beller para que declare en la causa contra Cerimedo
La expareja del asesor político fue llamada por la fiscalía de Bolivia este miércoles en calidad de testigo
La citación es este miércoles a las 16.30 y la abogada de 33 años fue llamada en calidad de testigo.
En diversas entrevistas a la prensa, Beller aseveró que el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está involucrado en supuestos casos de corrupción: sobreprecio en la distribución de combustible, la creación de un equipo de élite policial que dependía de Cerimedo, pagos a legisladores para que se aprueben ciertas leyes y otras irregularidades.
Cerimedo enfrenta tres procesos penales en Bolivia
Cerimedo enfrenta tres procesos penales en simultáneo en el país andino.
El primero es por tentativa de feminicidio, acusado de ser el autor intelectual del ataque efectuado por sicarios que sufrió Beller el 17 de agosto en el que le dispararon tres veces y terminó hospitalizada.
El segundo, por el que Beller debe ir hoy a declarar, es enriquecimiento ilícito tras diversas denuncias por corrupción estatal y el tercero, que se inició el martes, por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.
Cerimedo se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, en donde debe cumplir seis meses de prisión preventiva a raíz de ser considerado el autor intelectual del delito de tentativa de feminicidio contra Beller.