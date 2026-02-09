Cambios

Renunció Demián Reidel a Nucleoeléctrica y el Gobierno designó a Juan Martín Campos

El Ejecutivo definió un recambio en la empresa estatal operadora de Atucha I y II. Juan Martín Campos, hasta ahora titular de Dioxitek, asume la presidencia y Martín Porro quedó como vicepresidente.