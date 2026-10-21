Centrales nucleares

El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica: venderá el 44% de las acciones

La empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse modificó sus estatutos y fijó un capital social de $6,69 billones. El plan contempla la incorporación de inversores privados y la participación accionaria de los trabajadores, aunque el Estado conservará la mayoría del capital.