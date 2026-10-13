La NASA compartió imágenes de un fenómeno tan llamativo como inusual: una enorme “medusa espacial” que iluminó el cielo durante el lanzamiento de un cohete y dejó una estela luminosa con una forma que recuerda a este animal marino.
Una “medusa espacial” iluminó el cielo y sorprendió a miles de personas
El fenómeno se produjo durante el lanzamiento de una misión de carga de SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional. La luz del Sol iluminó los gases de escape del cohete y creó una figura brillante que parece una medusa gigante.
“¡Medusas espaciales!”, publicó la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales, junto a fotografías del espectáculo que se produjo durante la mañana de este martes 13 de octubre, cuando despegó la misión de carga SpaceX CRS-35.
Aunque las imágenes pueden parecer de otro mundo, el efecto tiene una explicación física y está relacionado con la interacción entre los gases expulsados por el cohete y la luz solar.
Qué es la “medusa espacial” que mostró la NASA
El fenómeno se produjo durante el lanzamiento de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. La nave transportaba una cápsula Dragon con suministros, equipamiento y experimentos científicos destinados a la Estación Espacial Internacional.
Según explicó la NASA, la columna de gases de escape se iluminó intensamente con la luz del Sol y generó una figura brillante que se expandía en el cielo, con una silueta similar a la de una medusa.
El efecto resulta especialmente impactante porque el lanzamiento ocurre cuando todavía hay oscuridad en la superficie terrestre, mientras que el cohete y los gases que libera alcanzan una altura desde la que pueden recibir directamente la luz solar.
De esa manera, la estela se vuelve visible y adquiere un aspecto luminoso que contrasta con el cielo oscuro. La forma que adopta puede recordar a una medusa gigante flotando en el espacio.
Por qué se forma este fenómeno en el cielo
La llamada “medusa espacial” no es un objeto extraterrestre ni una formación natural con vida propia. Se trata de un efecto óptico producido por la combinación de la luz solar, los gases de escape y la altura que alcanza el cohete.
Cuando el vehículo asciende, los gases expulsados se expanden en la atmósfera y forman una nube que puede adquirir una apariencia similar a la de un abanico o una medusa, con una parte central más brillante y extensiones que parecen tentáculos.
Si el lanzamiento se realiza poco antes del amanecer o después del atardecer, el Sol puede iluminar esa nube desde un ángulo que hace que resplandezca contra un fondo oscuro.
Por eso, el fenómeno también puede observarse durante lanzamientos cercanos al atardecer, tal como aclaró la NASA en su publicación.
Qué llevaba el cohete que creó la “medusa espacial”
El lanzamiento del 13 de octubre formó parte de la misión CRS-35, la número 35 del programa de servicios comerciales de reabastecimiento de SpaceX para la NASA.
El cohete Falcon 9 despegó desde el complejo de lanzamiento 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral y puso en camino a la cápsula Dragon, que transportaba más de 2.800 kilos de suministros y equipamiento para la Estación Espacial Internacional.
Entre la carga se encuentran experimentos científicos y materiales destinados a continuar las investigaciones que se realizan en el laboratorio orbital. La misión también lleva el último par de paneles solares desplegables de la Estación Espacial Internacional.
La cápsula Dragon tiene previsto llegar a la estación el jueves 15 de octubre, tras un viaje de aproximadamente 52 horas.
Así, mientras el cohete cumplía con una nueva misión de abastecimiento para la investigación científica, su estela dejó una de esas imágenes que combinan ciencia y espectáculo: una gigantesca figura luminosa que, por unos instantes, pareció una medusa suspendida en el cielo.