Alberto Fernández y Fabiola Yáñez fueron denunciados penalmente a partir de una investigación periodística que señala la realización de una presunta celebración privada dentro del antiguo avión presidencial Tango 01 durante las restricciones por la pandemia.
Investigan una presunta fiesta de Fabiola Yáñez en el Tango 01 durante la cuarentena
Alberto Fernández y la exprimera dama fueron denunciados tras un informe periodístico. La presentación busca determinar si se utilizaron recursos públicos para encuentros privados en 2020.
La presentación fue realizada por el abogado Ignacio Barrios y apunta también contra quienes eventualmente hayan participado en la organización, logística o financiamiento de los encuentros. El objetivo es determinar si existió utilización irregular de bienes y recursos del Estado.
El episodio que quedó bajo investigación
El informe de Luis Gasulla sostuvo que uno de los encuentros habría ocurrido el 14 de julio de 2020 en la Base Aérea de El Palomar, horas antes del cumpleaños de Yáñez celebrado esa noche en la Quinta de Olivos.
Según esa reconstrucción, el Tango 01 habría sido acondicionado para recibir invitados mientras permanecía fuera de servicio. Se mencionaron tareas de energización de la cabina, catering, bebidas, música y la utilización de personal estatal.
La denuncia no da esos hechos por acreditados: pide que sean corroborados mediante documentación oficial, registros técnicos, testimonios y peritajes.
El posible uso de recursos públicos
La presentación judicial apunta a establecer si las tareas previas al supuesto encuentro fueron financiadas con fondos de la administración nacional y quién dio las órdenes para disponer del avión y del personal necesario.
Gasulla sostuvo que el evento habría demandado un grupo electrógeno, heladeras, comida, torta y otras tareas logísticas. También afirmó que el dinero habría salido de dependencias de la Secretaría General de la Presidencia, extremo que deberá ser determinado por la Justicia.
Alberto Fernández no habría participado personalmente de esa reunión, aunque la denuncia busca establecer si tuvo alguna intervención en la autorización del uso del avión o de los recursos involucrados.
Los nombres mencionados
Además del expresidente y Yáñez, entre las personas señaladas aparece Leonardo Barone, quien fue piloto presidencial y ocupó funciones vinculadas con la logística de la Secretaría General de la Presidencia.
La investigación periodística también mencionó a Daniel Rodríguez, exencargado de la Quinta de Olivos, y a personas del entorno de la entonces primera dama que posteriormente participaron del festejo realizado en la residencia presidencial.
El escrito judicial solicita identificar la intervención concreta de cada persona antes de establecer eventuales responsabilidades penales.
Un segundo encuentro bajo sospecha
La denuncia también menciona otro supuesto encuentro realizado el 10 de agosto de 2020, nuevamente con el Tango 01 estacionado en El Palomar.
Sobre ese episodio existe menos información pública. Por eso, el planteo reclama obtener documentación oficial que permita determinar si efectivamente ocurrió, quiénes participaron y qué recursos fueron utilizados.
Las imágenes difundidas en los últimos días alimentaron la presentación, aunque el propio escrito advierte que el material conocido públicamente no cuenta por ahora con sus archivos originales, metadatos ni cadena de custodia.
El antecedente de Olivos
El caso se remonta al mismo período en el que regían fuertes restricciones a las reuniones sociales por la pandemia. El 14 de julio de 2020 también se realizó en la Quinta de Olivos el cumpleaños de Fabiola Yáñez, episodio que años después generó una causa penal y una fuerte controversia política.
La nueva denuncia busca establecer si aquel festejo estuvo precedido por otro encuentro privado en instalaciones estatales y si existió un uso indebido de recursos públicos.
La causa deberá ahora ser sorteada y quedar en manos de un juzgado federal, que resolverá qué medidas de prueba impulsar para confirmar o descartar los hechos denunciados.