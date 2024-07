Se firmará en Tucumán

Apoyo de 18 gobernadores al Pacto de Mayo, pero sin cheque en blanco para el gobierno

Acompañado por su gabinete, Milei hablará por cadena nacional. Cinco mandatarios provinciales confirmaron su ausencia y uno está en duda. El convite alcanza a ex presidentes, representantes políticos, empresariales, sindicales y legislativos. Pichetto avisó que adhiere pero no firma. Va el ex presidente Macri, pero no los integrantes de la Corte suprema.