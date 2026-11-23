El Ministerio de Salud de la Nación anunció este lunes 23 de noviembre la designación de la doctora Verónica Gabriela Pérez como directora ejecutiva del PAMI, en reemplazo de Esteban Leguízamo. Elizabeth Ana Osterberg la acompañará como subdirectora ejecutiva.
Verónica Gabriela Pérez reemplaza a Esteban Leguízamo al frente del PAMI
El Ministerio de Salud anunció la nueva conducción este lunes. Elizabeth Ana Osterberg será subdirectora, con una agenda centrada en trámites, auditorías y prestaciones.
La cartera sanitaria destacó la trayectoria profesional de Pérez y su experiencia dentro del organismo. Según el comunicado oficial, su nombramiento busca dar continuidad a un proceso de modernización institucional y mejorar los servicios destinados a jubilados y pensionados.
Las prioridades de la gestión
Entre los objetivos anunciados figuran el ordenamiento administrativo y la optimización de los fondos disponibles. El Ministerio planteó que la nueva conducción deberá trabajar para que los recursos se traduzcan en mejores prestaciones médicas y asistenciales para los afiliados de todo el país.
Otro de los ejes será la simplificación de trámites. La propuesta apunta a agilizar los circuitos operativos para facilitar el acceso a las coberturas, junto con un refuerzo de los mecanismos de auditoría y seguimiento del funcionamiento de la institución.
La salida de las autoridades anteriores
En el mismo comunicado, Salud agradeció a Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo por su dedicación y desempeño durante sus respectivas gestiones. Con las nuevas designaciones, Pérez y Osterberg quedan a cargo de la conducción del organismo.
La agenda presentada por la cartera nacional reúne cuatro líneas de trabajo: eficiencia administrativa, simplificación de trámites, fortalecimiento del control y mejora de las prestaciones para los afiliados.