Martes 14 de octubre

Para el ministro Bastia, al paro de la Ctera “lo ha ordenado Baradel”

En un breve contacto con la prensa, el ministro de Gobierno Fabián Bastia confirmó que se les descontará el día a los docentes que “acaten la orden de Baradel”. Y desafiante agregó que en Santa Fe “es el gobierno quien determina cuando hay clases”.