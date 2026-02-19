“Ley y orden”: la advertencia de Monteoliva en plena jornada de paro y movilizaciones

En el marco del paro general de este jueves 19 de febrero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje en X con una advertencia directa sobre el desarrollo de las movilizaciones.
La funcionaria diferenció la protesta pacífica de los episodios de violencia en la vía pública. A través de un mensaje en X, afirmó que las Fuerzas Federales "están listas" para actuar y pidió respetar el orden democrático durante las marchas.
En el marco del paro general de este jueves 19 de febrero, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un mensaje en X con una advertencia directa sobre el desarrollo de las movilizaciones.
La funcionaria se refirió a la participación de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales en las protestas y planteó una línea de acción frente a posibles incidentes en la vía pública.
“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió Monteoliva desde su cuenta oficial, con foco en las marchas que se desarrollaban en el AMBA.
El mensaje buscó diferenciar la protesta pacífica de eventuales episodios de violencia y anticipó una respuesta operativa si, según su criterio, se altera el orden durante la jornada.
Para la ministra, “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”, en una frase que elevó el tono político del día y que quedó rápidamente amplificada en redes.
“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, cerró Monteoliva, en un texto que refuerza el enfoque de seguridad del Gobierno ante las protestas.