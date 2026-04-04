La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pidió este viernes la renuncia indeclinable de su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, en un movimiento que refuerza la línea de austeridad y transparencia que promueve la Casa Rosada. La decisión se produjo luego de que se conociera su participación en una nómina de préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos.
Pettovello pidió la renuncia de su jefe de Gabinete tras polémica por créditos hipotecarios
La ministra tomó la decisión luego de que se difundiera que el funcionario había accedido a un préstamo millonario del Banco Nación, lo que generó cuestionamientos sobre su alineamiento con la política de austeridad de su cartera.
La salida de Massaccesi —hijo del exgobernador rionegrino Horacio Massaccesi— no se debió a irregularidades técnicas en la concesión del crédito, sino a la incompatibilidad de la operación con la "política de austeridad" del ministerio. El funcionario había gestionado un préstamo de aproximadamente 420 millones de pesos, uno de los más elevados dentro del listado de beneficiarios.
Según fuentes oficiales, Pettovello conoció la situación el jueves tras la difusión de los listados en plataformas digitales. La falta de consulta previa por parte de Massaccesi sobre la conveniencia política de acceder a este financiamiento, sumado a que fue el único crédito del ministerio otorgado después de asumir en la función pública, selló su destino.
Precedentes
Desde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que la remoción de Massaccesi envía un mensaje claro: se mantiene una política de "tolerancia cero" ante gestos que puedan ser percibidos como privilegios por la opinión pública.
En los pasillos del ministerio recordaron el caso de Constanza Cassino, ex subsecretaria de Gestión Administrativa, apartada en octubre de 2024 por la compra polémica de una cafetera de alto costo.
Aunque los créditos hipotecarios del Banco Nación son legales, la cúpula considera que la toma de deuda millonaria por funcionarios de alto rango contradice el sacrificio económico que se solicita a la ciudadanía.
Trayectoria y salida de Massaccesi
Leandro Massaccesi asumió en agosto de 2024, tras la renuncia de Fernando Szeresesky, y su llegada estuvo marcada por tensiones internas. A pesar de contar con el aval de Pettovello, su permanencia en el cargo duró menos de un año. Su nombramiento también estuvo condicionado por trámites burocráticos en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Con esta renuncia, el ministerio encara una reconfiguración de su estructura jerárquica. La salida de Massaccesi deja una vacante estratégica y subraya que la alineación con las directivas de austeridad y la imagen de probidad son esenciales para garantizar la estabilidad en el cargo.