"Política de austeridad"

Pettovello pidió la renuncia de su jefe de Gabinete tras polémica por créditos hipotecarios

La ministra tomó la decisión luego de que se difundiera que el funcionario había accedido a un préstamo millonario del Banco Nación, lo que generó cuestionamientos sobre su alineamiento con la política de austeridad de su cartera.