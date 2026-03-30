Con Adorni al frente, el Gobierno reactivó la mesa política
El Jefe de Gabinete encabezó este lunes una nueva reunión, en medio del respaldo explícito del presidente Milei frente a las denuncias en su contra, con el objetivo puesto en recuperar la agenda y organizar la estrategia legislativa.
Tras el respaldo de Milei ante las denuncias, Manuel Adorni encabezó la mesa política con la que el Gobierno busca recuperar la agenda y trazar la estrategia legislativa. Foto: Archivo.
El gobierno nacional reunió este lunes a la mesa política. Encabezados por Manuel Adorni, se encontraron las principales líneas del Ejecutivo en la Casa Rosada con la mira puesta en un doble objetivo: dejar atrás los cuestionamientos que golpearon al jefe de Gabinete y reactivar la estrategia parlamentaria para avanzar con el paquete de reformas que el oficialismo pretende empujar en abril.
Según la información trascendida, el encuentro comenzó a las 15 en las oficinas que Adorni tiene en la planta baja de Balcarce 50, y se extendió por poco más de dos horas, incluso más que en ocasiones anteriores.
El encuentro estuvo marcado por el respaldo del presidente Javier Milei a su jefe de Gabinete, quien viene siendo blanco de cuestionamientos por sus viajes al exterior y por las denuncias judiciales que se iniciaron en su contra a partir de acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, se especula con que Adorni vuelva a ofrecer una conferencia de prensa este miércoles, con el objetivo de recuperar la agenda política, buscando dejar atrás los cuestionamientos y más asociado a la gestión capitalizando el reciente fallo favorable de la justicia norteamericana sobre la expropiación de YPF.
Ejes de la reunión
Participaron de la reunión la secretaria de Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Interior Diego Santilli, la jefa de bloque en el Senado Patricia Bullrich, el titular de Diputados Martín Menem, los asesores Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem y el secretario Ignacio Devitt.
Lugones, Sturzenegger, Monteoliva, Caputo y Quirno se mostraron con Adorni como respaldo a su figura tras su reaparición en conferencias de prensa.
En cuanto a los temas, según se indicó, el activo central fue el fallo favorable para la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. El oficialismo leyó esa resolución como una oportunidad para oxigenar el clima político después de jornadas de pura defensiva. La cadena nacional encabezada por Milei, con Adorni a su lado, fue la primera muestra de encauzar el triunfo judicial para reconstruir la iniciativa.
La otra razón del encuentro fue legislativa. El oficialismo necesita volver a poner en marcha una agenda parlamentaria. La conformación de comisiones, la negociación con bloques dialoguistas y la planificación de los próximos proyectos, integraron el temario de este lunes.
Adorni también estuvo con Bullrich en la semana, como muestra del respaldo político del Gobierno a su Jefe de Gabinete.
Según trascendió, durante la reunión se terminó de definir el orden de prioridades para las iniciativas que el Gobierno buscará empujar en abril. En primer lugar, el oficialismo intentará aprobar la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción. Después vendrá el proyecto denominado “Hojarascas”, con el que esta administración propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas. Para más adelante quedarían las medidas vinculadas a propiedad privada y los pliegos.
En la mesa política también se habló sobre la pelea judicial local alrededor de la reforma laboral y sobre el envío de los primeros pliegos para jueces.
Reforma laboral en la mira
Otro de los temas que ocupó las conversaciones fue el revés judicial a la reforma laboral. De hecho, mientras el encuentro seguía en marcha, el Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, informó que apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, con el propósito de revertir la suspensión provisoria.
El fallo hizo lugar a una cautelar impulsada por la CGT y suspendió más de 80 artículos de la ley 27.802 al considerar que podría haber una afectación de derechos constitucionales y un perjuicio inminente para los trabajadores.
De acuerdo a lo señalado en la resolución judicial, la suspensión de los artículos tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente mientras la Justicia examine el fondo del planteo; en paralelo, la presentación sindical y la respuesta del Ministerio colocan el conflicto laboral en una nueva instancia judicial que ahora continuará con recursos de apelación.