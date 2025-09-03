Dos plenarios finales

Para este miércoles, el eje central del plenario de la Convención Reformadora es lo referido al Poder Judicial mientras que el viernes será tema central lo dictaminado por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que presidió Alejandra Rodenas.
Con respecto al Poder Judicial, en Labor Parlamentaria se acordó que la temática se dividirá en seis ítems para producir otras tantas votaciones en general. Los temas a discutir serán: Corte Suprema de Justicia; Procurador General; Defensoría del Pueblo; Ministerio Público (allí estarán ubicados en el Ministerio Público de la Acusación y Servicio de Defensa); organismo de selección y de juzgamiento de jueces, fiscales y defensores, y finalmente las cláusulas transitorias para el Poder Judicial.
En lo que hace al órgano de juzgamiento, en la Comisión Redactora se acordó que será presidido por la Corte Suprema de Justicia que tendrá un ministro. Lo acompañarán tres senadores, tres diputados; dos abogados y dos representantes del estamento a juzgar.
Este jueves, en tanto, la Comisión Redactora se abocará a Derechos, Declaraciones y Garantías donde habrá cambios en el artículo 3 ante el reclamo de los obispos católicos de que se incluya de alguna manera el reconocimiento histórico de su presencia en Santa Fe. El tema llegará al recinto este viernes, en el último plenario temático.
Martes y miércoles próximo será momento de revisión del texto en el plenario. En tanto, el viernes 12, los 69 convencionales jurarán la nueva Carta Magna y está previsto que luego lo hagan las autoridades de los tres poderes del Estado.
