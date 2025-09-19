Elevan pliegos para nombrar jueces de Familia en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaroelevó para su tratamiento en la Asamblea Legislativa un mensaje que contiene tres pliegos para la designación de jueces de primera instancia de distrito de familia subrogantes, en la Circunscripción Judicial Nº 1, Distrito Judicial Nº 1 Santa Fe.
Los postulantes para quienes se solicita acuerdo legislativo fueron propuestos por el Consejo de la Magistratura por Resolución Nº 030 de fecha 15 de abril según lo dispuesto en el Decreto 659/24, señalan los considerandos del escrito que envió la Casa Gris a la Legislatura.
Como es de práctica, junto con los nombres de los propuestos se acompañan sus legajos y los antecedentes del concurso.
Los pliegos sobre los que deberá primero expedirse la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa corresponden a tres abogadas: Lidia Fernanda Bensegues, Fabiana Gisela Sosa Fanoni y Natalia Silvana Belavi.
Los tres pliegos llegan luego de que ingresara un paquete de 85 postulantes, cuyo tratamiento está previsto para la sesión de asamblea del jueves 25 de septiembre. Aún no ha producido despachos sobre ese notable número aspirantes a cargos vacantes de jueces y camaristas en las cinco circunscripciones de la provincia, más defensores y fiscales para gran parte del territorio.
La bicameral de Acuerdos tendrá una ajetreada semana de entrevistas a partir del miércoles 24, muy probablemente con sus integrantes divididos en dos mesas. En la comisión son doce sus integrantes por lo que el procedimiento inusual, con cinco taquígrafos para esa sesión, parece viable.
Legislatura de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Fernando Nicola
Pasado el mediodía de este viernes, no habían ingresado impugnaciones a la Comisión de Acuerdos que preside la diputada provincial Lionella Cattalini (PS-Unidos), junto a sus pares Silvana Di Stefano (UCR-U), Ariel Bermúdez (Creo-U), Antonio Bonfatti (PS-U), Marcos Corach (Hacemos Santa Fe), Emiliano Peralta (Somos Vida), Gisel Mahmud (PS-U) y Astrid Hummel (Pro-U).
Y por el senado: Joaquín Gramajo (Unite-U), Orfilio Marcón (UCR-U), Felipe Michlig (UCR-U) y Armando Traferri (PJ).
