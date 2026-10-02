"Preguntá por Ángela" avanza en Santa Fe y queda a un paso de ser ley

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por la diputada provincial Rosana Bellatti, que busca establecer un protocolo de prevención y asistencia a mujeres ante situaciones de acoso, abuso o peligro en espacios de nocturnidad.