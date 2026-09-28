En instituciones de la provincia

Clubes Seguros: proponen protocolos y capacitaciones obligatorias en instituciones deportivas

El proyecto, presentado por el senador Rodrigo Borla en la Legislatura santafesina, plantea crear un programa provincial destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia, acoso y abuso sexual infantil en clubes y asociaciones deportivas. La iniciativa fue girada a comisión para su tratamiento.