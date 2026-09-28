El proyecto busca establecer herramientas de prevención, protocolos de actuación y capacitación para dirigentes, entrenadores, docentes y colaboradores de clubes y asociaciones deportivas de la provincia de Santa Fe.
Clubes Seguros: proponen protocolos y capacitaciones obligatorias en instituciones deportivas
El proyecto, presentado por el senador Rodrigo Borla en la Legislatura santafesina, plantea crear un programa provincial destinado a prevenir y abordar situaciones de violencia, acoso y abuso sexual infantil en clubes y asociaciones deportivas. La iniciativa fue girada a comisión para su tratamiento.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores de Santa Fe propone crear un Programa Provincial de “Clubes Seguros”, destinado a prevenir, abordar y erradicar situaciones de acoso, violencia, maltrato y abuso sexual infantil que puedan advertirse o ser relatadas en instituciones deportivas.
La iniciativa fue impulsada por el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, y ya fue girada a comisión para su tratamiento en la Legislatura provincial.
El proyecto parte de considerar a los clubes y asociaciones deportivas como espacios de referencia para niñas, niños y adolescentes, además de ámbitos de encuentro para las familias. En ese sentido, plantea establecer pautas y mecanismos institucionales que permitan fortalecer las condiciones de seguridad, respeto y buen trato dentro de estas entidades.
Tres ejes para la prevención y la intervención
La propuesta plantea estructurar el programa sobre tres ejes principales.
El primero está relacionado con la prevención y la formación. Para ello, contempla la elaboración de un Protocolo Provincial de Actuación, guías de buenas prácticas y capacitaciones obligatorias y periódicas destinadas a dirigentes, entrenadores, docentes, colaboradores y otras personas que desarrollen actividades en las instituciones deportivas.
El segundo eje apunta a la actuación institucional ante situaciones de violencia, abuso, maltrato o acoso. En este punto, el proyecto propone establecer procedimientos de intervención y derivación, mecanismos para preservar la confidencialidad y herramientas de acompañamiento para las personas afectadas.
El tercer componente se vincula con la articulación entre instituciones. La iniciativa plantea promover convenios y acciones coordinadas entre clubes, municipios, comunas, establecimientos educativos, universidades y federaciones deportivas.
Según los fundamentos del proyecto, esta articulación busca evitar que la prevención y el abordaje de estas situaciones queden limitados a las acciones individuales de cada institución.
Alcance sobre las instituciones deportivas
La iniciativa contempla a los distintos actores que integran la comunidad deportiva provincial, entre ellos deportistas, cuerpos técnicos, dirigentes y colaboradores.
El objetivo es que las instituciones incorporen principios y pautas comunes para la prevención, intervención y protección frente a situaciones de violencia, además de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
El proyecto deberá ahora ser analizado en las comisiones correspondientes del Senado antes de continuar su tratamiento legislativo.