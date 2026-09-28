De 250 metros

Huanqueros: avanza la construcción de un azud para regular los niveles de la Laguna La Verde

La obra contempla un azud nivelador de 250 metros de extensión para regular los niveles de la laguna y controlar el drenaje aguas abajo. El proyecto también incluye un paseo costanero y demandará una inversión superior a $2.737 millones.