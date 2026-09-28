En Huanqueros, departamento San Cristóbal, comenzó una nueva etapa de los trabajos para la construcción de un azud nivelador en la Laguna La Verde.
Huanqueros: avanza la construcción de un azud para regular los niveles de la Laguna La Verde
La obra contempla un azud nivelador de 250 metros de extensión para regular los niveles de la laguna y controlar el drenaje aguas abajo. El proyecto también incluye un paseo costanero y demandará una inversión superior a $2.737 millones.
La obra tendrá una extensión de 250 metros y está diseñada para regular los niveles de la laguna y controlar el drenaje hacia aguas abajo.
El sistema permitirá mantener una cota controlada y contribuir a la disipación de la energía de los excedentes hídricos, reduciendo el impacto que pueden generar aumentos significativos en los niveles de agua.
La Laguna La Verde recibe aportes provenientes de las lagunas La Dentuda, Palo Negro y La Cabral, a través de los canales La Jovencita y Principal N.º 3. Por ese motivo, el control de los niveles resulta relevante para el funcionamiento hidráulico de la cuenca y para las áreas urbanas y productivas vinculadas al sistema.
El proyecto también contempla un paseo costanero
Además de la infraestructura hidráulica, el proyecto incorpora la construcción de un nuevo paseo costanero en el entorno de la Laguna La Verde.
La intervención busca mejorar las condiciones de uso del espacio ribereño y generar un sector destinado a la recreación y el esparcimiento de vecinos y visitantes.
El proyecto contempla también una nueva planta campamentil, destinada a recibir contingentes educativos y sociales, con infraestructura orientada a ampliar las posibilidades de uso recreativo del área.
De esta manera, la intervención combina obras destinadas al manejo del recurso hídrico con mejoras en el espacio público y la infraestructura vinculada al turismo y la recreación.
Trabajos de infraestructura hídrica en la región
La construcción del azud se desarrolla en un contexto de seguimiento de los sistemas de drenaje ante los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño, que pueden generar períodos con precipitaciones superiores a las habituales en distintos sectores de la región.
En el departamento San Cristóbal se realizaron trabajos de limpieza de aproximadamente 260 kilómetros de canales, mientras que se encuentran previstas nuevas intervenciones sobre los canales de Las Avispas, Secundario N.º 3 y los canales Principales N.º 2 y N.º 4.
A escala provincial, el programa de recuperación hidráulica contempla intervenciones sobre cientos de kilómetros de canalizaciones destinadas a favorecer el escurrimiento de excedentes hídricos.
La obra del azud de la Laguna La Verde cuenta con una inversión superior a $2.737 millones.