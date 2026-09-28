La reconstrucción integral de un tramo de la Ruta Provincial 39, en el departamento San Justo, fue adjudicada luego del proceso de licitación correspondiente.
Ruta 39: adjudicaron la reconstrucción de 38,6 kilómetros en el departamento San Justo
La obra comprende el tramo entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. Incluye repavimentación integral, una rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 11, banquinas pavimentadas, iluminación, defensas y nueva señalización. El plazo de ejecución previsto es de 15 meses.
La obra comprende 38,6 kilómetros, entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado, un corredor utilizado tanto para la conexión entre localidades como para el traslado de producción y el tránsito de vehículos pesados.
Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Rovial SA, por un monto de contrato de $54.858 millones y con un plazo de ejecución establecido en 15 meses.
El proyecto contempla la reconstrucción de la ruta desde la base hasta la carpeta de rodamiento, con el objetivo de recuperar las condiciones de transitabilidad de uno de los principales corredores viales del departamento.
Nueva rotonda y mejoras en seguridad vial
Entre las obras previstas se encuentra la construcción de una rotonda en la intersección de las rutas Provincial 39 y Nacional 11, destinada a ordenar los movimientos vehiculares en ese punto de conexión.
El proyecto también contempla la ejecución de banquinas pavimentadas a lo largo de todo el tramo, además de la colocación de 35 columnas de iluminación LED en accesos y enlaces.
A estas tareas se sumarán nuevas defensas metálicas, garitas para el transporte público y la renovación integral de la señalización horizontal y vertical.
El tramo intervenido atraviesa sectores vinculados con Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá, en el departamento San Justo.
De acuerdo con el cronograma previsto, los trabajos comenzarían en noviembre, una vez completados los trámites administrativos y formalizado el contrato de obra.
Otras obras en el corredor
La intervención se suma a otros trabajos que se encuentran en ejecución sobre la Ruta 39 y sus conexiones.
En el sector de los puentes sobre el Río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá, avanzan tareas de reconstrucción y mejoramiento de taludes y repavimentación de los accesos, con un avance informado del 80 %.
También se encuentra en ejecución la repavimentación del sector oeste vinculado con las rutas 23 y 39. En ese corredor, la construcción de una rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 34, en Arrufó, registra un avance cercano al 70 %.
Con la nueva adjudicación, el corredor de la Ruta 39 incorporará un tramo completamente reconstruido, una nueva intersección canalizada y mejoras en infraestructura destinadas a reforzar las condiciones de circulación y seguridad vial.