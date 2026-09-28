Entre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado

Ruta 39: adjudicaron la reconstrucción de 38,6 kilómetros en el departamento San Justo

La obra comprende el tramo entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado. Incluye repavimentación integral, una rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 11, banquinas pavimentadas, iluminación, defensas y nueva señalización. El plazo de ejecución previsto es de 15 meses.