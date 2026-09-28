La obra de optimización y reacondicionamiento de la red de agua corriente de Felicia, en el departamento Las Colonias, alcanzó un 90 % de avance y se encuentra próxima a su finalización.
Felicia: la obra de renovación de la red de agua potable alcanzó un 90 % de avance
La intervención contempla el recambio de 1.215 metros de cañerías y la renovación de 69 conexiones domiciliarias. Los trabajos buscan mejorar la presión, distribución y funcionamiento del servicio en distintos sectores de la localidad.
La intervención contempla el reemplazo de sectores de cañerías antiguas por nuevas tuberías de PVC, con el objetivo de mejorar la conducción y distribución del agua dentro de la trama urbana.
En total, se prevé la colocación de 1.215 metros de nuevas cañerías, además de la renovación de 69 conexiones domiciliarias, divididas en 57 conexiones cortas y 12 largas.
Según el avance informado, resta completar aproximadamente una cuadra de tendido para finalizar la colocación de la nueva red.
Trabajos sobre la red y las conexiones
Uno de los puntos que requirió tareas específicas fue el cruce de un canal pluvial. En ese sector se realizaron trabajos mediante tunelado, con el propósito de colocar las nuevas instalaciones sin afectar la infraestructura existente.
La renovación de las cañerías permitirá reemplazar tramos que presentaban desgaste y pérdidas, además de mejorar las condiciones de circulación del agua dentro del sistema.
Las nuevas tuberías son de PVC y cuentan con un diámetro de 63 milímetros. También se lleva adelante el recambio de las conexiones domiciliarias para mejorar la hermeticidad y el funcionamiento general de la red.
En la etapa final se realizan además tareas de colocación y adecuación de cajas, nivelación de los sectores intervenidos y reconstrucción de las veredas afectadas por los trabajos.
Pruebas antes de la puesta en servicio
Como parte del cierre de la obra se efectúan pruebas de presión hidráulica sobre las nuevas instalaciones. El objetivo es verificar el funcionamiento de las cañerías antes de su puesta en servicio definitiva.
Una vez concluidos los trabajos, la intervención permitirá mejorar las condiciones de presión y distribución del agua en los sectores alcanzados por la renovación.
La obra cuenta con financiamiento provincial y representa una inversión superior a 39 millones de pesos.