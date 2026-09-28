Más de 1.200 metros de cañerías

Felicia: la obra de renovación de la red de agua potable alcanzó un 90 % de avance

La intervención contempla el recambio de 1.215 metros de cañerías y la renovación de 69 conexiones domiciliarias. Los trabajos buscan mejorar la presión, distribución y funcionamiento del servicio en distintos sectores de la localidad.