Departamento San Jerónimo

La costanera de Coronda suma pavimento, senda peatonal e iluminación LED

La intervención sobre la avenida Costanera Dr. Héctor López contempla pavimento articulado, cordón cuneta, una senda peatonal y 70 columnas con luminarias LED. El proyecto busca ordenar la circulación vehicular y peatonal y mejorar el acceso a la zona ribereña.