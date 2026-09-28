La obra de renovación de la avenida Costanera Dr. Héctor López, en la ciudad de Coronda, alcanzó un 65 % de avance y atraviesa una etapa de ejecución de distintos componentes de la infraestructura urbana.
La costanera de Coronda suma pavimento, senda peatonal e iluminación LED
La intervención sobre la avenida Costanera Dr. Héctor López contempla pavimento articulado, cordón cuneta, una senda peatonal y 70 columnas con luminarias LED. El proyecto busca ordenar la circulación vehicular y peatonal y mejorar el acceso a la zona ribereña.
El proyecto apunta a mejorar las condiciones de circulación y uso del espacio público en el sector costero, con una delimitación más clara entre las áreas destinadas al tránsito vehicular y los espacios de circulación peatonal.
La intervención comprende distintos trabajos sobre el corredor ribereño, que constituye uno de los principales sectores de recreación y encuentro de la ciudad.
Pavimento, cordón cuneta y senda peatonal
Entre los trabajos previstos se encuentra la colocación de pavimento articulado intertrabado sobre la calzada destinada al tránsito vehicular.
También se ejecuta el cordón cuneta, que permitirá ordenar los bordes de la calzada y favorecer el escurrimiento del agua de lluvia.
A esto se suma la construcción de una senda peatonal, destinada a separar los recorridos a pie de la circulación de vehículos y brindar un acceso más seguro hacia la zona de islas y la franja de playa.
La reorganización del espacio busca facilitar tanto el tránsito cotidiano como el uso recreativo de la costanera, especialmente durante los fines de semana y períodos de mayor concurrencia.
70 columnas de iluminación LED
Otro de los componentes de la obra es la instalación de 70 columnas metálicas equipadas con luminarias LED a lo largo del tramo intervenido.
El nuevo sistema permitirá mejorar la iluminación del corredor costero y las condiciones de circulación durante las horas de menor luminosidad, además de incorporar tecnología de mayor eficiencia energética.
La obra de la costanera Dr. Héctor López contempla una inversión superior a $903 millones, con un esquema de financiamiento destinado a sostener la ejecución de los distintos trabajos previstos en el proyecto.
Una vez finalizada, la intervención permitirá contar con un espacio costero con circulación vehicular y peatonal diferenciada, nuevas condiciones de iluminación y una infraestructura urbana renovada en el vínculo entre la ciudad y el río.