Alcanzó un 60 % de avance

La planta de tratamiento de Avellaneda entra en una nueva etapa de obras

La intervención contempla la recuperación de las lagunas de tratamiento, una nueva estación elevadora, una cámara de contacto y trabajos de impermeabilización. El proyecto busca ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.