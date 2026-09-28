La obra de optimización del sistema de desagües cloacales de Avellaneda, en el departamento General Obligado, alcanzó un 60 % de avance y atraviesa una etapa clave de ejecución.
La planta de tratamiento de Avellaneda entra en una nueva etapa de obras
La intervención contempla la recuperación de las lagunas de tratamiento, una nueva estación elevadora, una cámara de contacto y trabajos de impermeabilización. El proyecto busca ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.
Las tareas se concentran principalmente en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, donde se realizan trabajos destinados a recuperar y ampliar la capacidad operativa del sistema.
El proyecto contempla el reacondicionamiento de las instalaciones existentes y la incorporación de infraestructura que permitirá mejorar la recepción, conducción y tratamiento de los efluentes generados en la ciudad.
Recuperación de lagunas y nueva estación elevadora
Entre los trabajos ya concretados se encuentra el acondicionamiento y la puesta nuevamente en funcionamiento de una de las lagunas de tratamiento.
En paralelo, avanza la construcción de una nueva estación elevadora, además de una cámara de contacto y tareas de impermeabilización dentro del predio de la planta.
La estación elevadora permitirá optimizar la recepción e impulsión de los líquidos cloacales mediante un colector principal y una tubería de impulsión, mejorando las condiciones de funcionamiento del sistema.
La intervención está proyectada para acompañar el crecimiento urbano de Avellaneda y ampliar la capacidad de tratamiento en los próximos años.
Una obra de infraestructura sanitaria
Los trabajos buscan mejorar la continuidad operativa del sistema y corregir deficiencias en distintos componentes de la infraestructura existente.
La renovación de las instalaciones también apunta a fortalecer las condiciones de tratamiento de los efluentes y reducir posibles impactos sobre el entorno.
La obra contempla una inversión superior a $3.000 millones y tiene un plazo de ejecución estimado en 10 meses.
Una vez finalizada, la intervención permitirá contar con una planta de tratamiento con mayor capacidad operativa y mejores condiciones para acompañar la expansión del servicio cloacal en Avellaneda.