Departamento Vera

Obras y mantenimiento de canales para reforzar el sistema hídrico en el norte santafesino

Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de canales, la finalización de una defensa en Cañada Ombú y trabajos sobre el puente de la Ruta Provincial 40, en jurisdicción de Fortín Olmos. Las obras buscan mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir riesgos ante eventuales lluvias intensas.