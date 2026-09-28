Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de canales, la finalización de una defensa en Cañada Ombú y trabajos sobre el puente de la Ruta Provincial 40, en jurisdicción de Fortín Olmos. Las intervenciones apuntan a mejorar el manejo de los excedentes hídricos y fortalecer la infraestructura de la región.
Obras y mantenimiento de canales para reforzar el sistema hídrico en el norte santafesino
Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de canales, la finalización de una defensa en Cañada Ombú y trabajos sobre el puente de la Ruta Provincial 40, en jurisdicción de Fortín Olmos. Las obras buscan mejorar el escurrimiento de los excedentes hídricos y reducir riesgos ante eventuales lluvias intensas.
El senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, recorrió distintos puntos del norte departamental donde se ejecutan obras vinculadas al manejo y escurrimiento del agua.
Uno de los frentes de trabajo se encuentra en el canal de La Loca, a la altura de Colmena, donde avanzan las tareas de limpieza y acondicionamiento. El objetivo es recuperar las condiciones de escurrimiento y favorecer el funcionamiento de uno de los canales que integran el sistema hídrico de la zona.
Durante la recorrida, Sosa también visitó Cañada Ombú, donde, junto al presidente comunal Franco Huber, verificó el estado de la obra de defensa de la localidad, que se encuentra próxima a su finalización.
Desobstrucción del canal del Inglés
Otro de los puntos relevados fue el denominado canal del Inglés, donde comenzaron las tareas de desobstrucción luego de que se pudiera acceder al sector para iniciar los trabajos.
La intervención resulta de importancia para una amplia zona productiva del norte departamental, debido al papel que cumple el canal dentro del sistema de escurrimiento de los excedentes hídricos.
Trabajos sobre el puente del arroyo Golondrinas
En jurisdicción de Fortín Olmos también comenzaron los trabajos destinados a reforzar la estructura del puente sobre el arroyo Golondrinas, ubicado sobre la Ruta Provincial 40.
Las tareas se desarrollan aprovechando la actual bajante del nivel del agua y buscan mejorar las condiciones de una infraestructura estratégica para la comunicación entre Fortín Olmos y el sector oeste del departamento, incluyendo localidades como Fortín Chicas y Fortín Charrúa.
El conjunto de intervenciones se desarrolla en un contexto en el que las condiciones hídricas permiten avanzar con tareas de mantenimiento, limpieza y refuerzo de distintas obras vinculadas al escurrimiento.
El manejo del agua, un desafío permanente
La zona norte de Santa Fe forma parte del sistema de los Bajos Submeridionales y recibe aportes hídricos provenientes de sectores de Santiago del Estero y Chaco. Por sus características geográficas y productivas, se trata de un territorio expuesto a ciclos de excesos y déficits hídricos.
En este contexto, la limpieza de canales troncales, el mantenimiento de defensas y el refuerzo de obras de infraestructura forman parte de las acciones destinadas a mejorar la capacidad de manejo del agua y reducir los efectos que pueden generar períodos de lluvias intensas.
Durante la recorrida, Sosa señaló que las condiciones actuales permiten sostener el ritmo de los trabajos, particularmente en lo relacionado con la limpieza y acondicionamiento de los canales.
El avance de estas obras busca fortalecer el sistema de drenaje de la región y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, que dependen en buena medida de una adecuada gestión de los excedentes hídricos.