El Partido Demócrata Progresista emitió este 7 de junio un comunicado de prensa que fue muy valorado por los periodistas en su día al expresar "su preocupación ante la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y acompaña el legitimo reclamo de los trabajadores de prensa" que presentarán un proyecto de ley al Congreso de la Nación.
Presente demoprogresista
El PDP alerta sobre la derogación del Estatuto del Periodista, destacando la importancia de un periodismo independiente para la salud de la democracia.
El parte de prensa del PDP se titula "la democracia necesita periodistas libres que trabajen con dignidad y sin condicionamientos" y allí advierte que la discusión no es "solo laboral" porque "está en juego algo más profundo: la calidad de nuestra democracia".
"Una sociedad libre necesita ciudadanos informados. Y para que exista información libre, debe existir un periodismo independiente, ejercido por hombres y mujeres que trabajen con dignidad y sin condicionamientos. Nos preocupa esta época en la que algunos sectores pretenden reducir a las personas a simples variables económicas, donde la rentabilidad parece valer más que la dignidad humana y donde los derechos son presentados como obstáculos en lugar de conquistas sociales. La libertad de expresión no se fortalece debilitando a quienes tienen la responsabilidad de informar", subraya.
"Fiel a su tradición histórica, el Partido Demócrata Progresista reafirma su defensa de la República, de las instituciones democráticas, de la libertad y del trabajo digno. Porque cuando se debilitan los derechos de quienes buscan la verdad, se debilita también el derecho de la sociedad a conocerla", indica el comunicado partidario.