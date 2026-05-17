Bajo el título "Una convocatoria con valores, futuro y corazón" el Partido Demócrata Progresista subrayó que "renace" su comité en el Departamento Las Colonias, tras una reunión en la ciudad de Esperanza con la participación de dirigentes, presidentes comunales, concejales, jóvenes y referentes de distintas localidades.
Renace el PDP en Las Colonias
El Partido Demócrata Progresista lanzó una nueva mesa departamental en Esperanza y llamó a recuperar “la política decente”.
El director de Agua y Saneamiento de la Provincia de Santa Fe y referente del PDP de Franck, Abel Siebenhaar, indicó que es "el inicio de la construcción de la Mesa Departamental, un espacio pensado no solo para organizar al partido, sino para volver a enamorar a quienes creen que la política puede ser una herramienta noble para transformar la realidad". Agregó que se busca "desde cada pueblo y cada ciudad recuperar la política decente, la que escucha, la que trabaja y la que no se resigna".
El funcionario del gobierno provincial llamó a recuperar "los valores de quienes entienden que el progreso no es un discurso, sino una construcción colectiva: en el PDP hay lugar para los jóvenes; hay lugar para nuevas ideas; hay lugar para quienes sueñan con una Argentina más justa, más transparente y más humana", afirmó. Subrayó que el demoprogresismo de Santa Fe "es la casa de quienes no aceptamos la corrupción como destino, de quienes creemos en la educación, en el esfuerzo, en la producción y en una provincia donde cada uno pueda transformar la realidad. Por eso invitamos a los jóvenes a sumarse".