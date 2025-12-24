Después del pan dulce, los porotos

Con el Presupuesto, el Gobierno buscará su regalo navideño este viernes en el Senado

La Libertad Avanza quiere evitar un regreso contrarreloj a la Cámara baja y dejar aprobada la “ley de leyes” antes de fin de año. Para eso, resignó el capítulo 11 que readecuará por vía administrativa. Mientras el peronismo y bloques “federales” pusieron la mira en el artículo 30 con recorte de metas de inversión en educación, ciencia y defensa.